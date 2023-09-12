Завуров – о Хабибе: «Когда ты не в форме, с ним лучше не выходить. Он весит 90 кг»
Шамиль Завуров рассказал о весе Хабиба Нурмагомедова.
«Когда ты не в форме, лучше с ним не выходить. Он помучил всех нас. Весит приблизительно 90 кг», – заявил экс-боец ММА и президент Eagle FC Шамиль Завуров.
Хабиб – о весогонках: «Хочется снова испытать эти эмоции. Рядовому болельщику этого не понять»
Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS
5 комментариев