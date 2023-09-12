Завуров – о Хабибе: «Когда ты не в форме, с ним лучше не выходить. Он весит 90 кг»

Теги MMA Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Шамиль Завуров рассказал о весе Хабиба Нурмагомедова.

«Когда ты не в форме, лучше с ним не выходить. Он помучил всех нас. Весит приблизительно 90 кг», – заявил экс-боец ММА и президент Eagle FC Шамиль Завуров.

Хабиб – о весогонках: «Хочется снова испытать эти эмоции. Рядовому болельщику этого не понять»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суслик Агарян
Легковесы они такие)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Engineer95
Макгрегор был больше Хабиба в день боя. Интересно, сколько весит между боями он? И почему про его вес между боями никто не говорит вообще...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
Не легко конечно с ним легковесам семидесяти килограммовым было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
il buono
Ответ Мага осторожный
Не легко конечно с ним легковесам семидесяти килограммовым было
Ну вот да, прям все легковесы не гоняют вес, и выходят на бой с весом 70 кг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Where
Ответ Engineer95
Макгрегор был больше Хабиба в день боя. Интересно, сколько весит между боями он? И почему про его вес между боями никто не говорит вообще...
Да он проигрывает всем и алкаш. А этого надо еще постараться найти как-то задеть, вот и выдумывают всякое: вес, проплаченный Гэджи, херовая карьера потому что мало защищал пояс, наезд на егора крида xD
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий