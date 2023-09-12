Завуров – о Хабибе: «Когда ты не в форме, с ним лучше не выходить. Он весит 90 кг»

Шамиль Завуров рассказал о весе Хабиба Нурмагомедова.

«Когда ты не в форме, лучше с ним не выходить. Он помучил всех нас. Весит приблизительно 90 кг», – заявил экс-боец ММА и президент Eagle FC Шамиль Завуров.

Хабиб – о весогонках: «Хочется снова испытать эти эмоции. Рядовому болельщику этого не понять»

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