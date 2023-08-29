В дом Даны Уайта пытались проникнуть. Полиция арестовала подозреваемого

Теги происшествия UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сообщил о задержании мужчины, пытавшегося проникнуть в его дом.

«Спасибо правоохранительным органам. Они поймали его. Благодарю каждого, кто посодействовал этому», – написал президент UFC Дана Уайт в соцсетях.

Инцидент произошел в Леванте, штат Мэн. В момент попытки проникновения Уайт находился дома.

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4 комментария

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уличный иуда
Хасбик, да это не Дана отправил толпу, чтобы тебя избили, успокойся
+2
0
+2
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MaitreML
Гена сехудо всеми путями ищет выход на титульник
0
0
0
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