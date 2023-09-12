Тренер Гассиева – о поединке Усика и Дюбуа: «Александр выступил слабенько. Далее будет еще хуже»

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Тренер Гассиева поделился впечатлениями от боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Все разговоры об этом бое сводятся к событиям пятого раунда [когда рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны Дюбуа]. Очень спорный момент… Однозначно сказать очень тяжело. Но тут вопрос к судье – нужно было либо отсчитывать нокдаун, либо вынести предупреждение.

А в целом выступление Усика я бы назвал слабеньким. Он показал процентов 50 от того, что показывал раньше. На уровне Дюбуа это проходит, но далее будет еще хуже.

Наверное, сказывается возраст. Усик же скоростной и дистанционный боксер. Боксеры силового стиля держатся дольше», – заявил Виталий Сланов, тренер российского тяжеловеса Мурата Гассиева.

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

Тренер Уайта: «Усик – фаворит в поединке с Фьюри. У него преимущество в скорости»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Слабенько выступил Гассиев против Усика и с тех пор тока хуже
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
не тренеру Мурата говорить о том как выступил Усик и тем более как будет дальше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
Ну хоть выступил. Гассиеву бы тоже не помешало наконец выступить (очень жду 30 сентября и надеюсь что таки бой с Валлином состоится)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Тотров
начал смотреть раунда с 6. смотрелся Усик хорошо. был быстр и точен. скорее всего неопределенность с боем с Фьюри сказалась на подготовке в начальных раундах,но по ходу боя он нашел себя. думаю о спаде говорить преждевременно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деревянная рука
Он хотя бы выступает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Скляров
ну куда ему до гассиева и его мешков..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
михаил почта
ну да, Гассиев вот это настоящая сила!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий