Тренер Гассиева – о поединке Усика и Дюбуа: «Александр выступил слабенько. Далее будет еще хуже»

Тренер Гассиева поделился впечатлениями от боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Все разговоры об этом бое сводятся к событиям пятого раунда [когда рефери зафиксировал удар ниже пояса со стороны Дюбуа]. Очень спорный момент… Однозначно сказать очень тяжело. Но тут вопрос к судье – нужно было либо отсчитывать нокдаун, либо вынести предупреждение.

А в целом выступление я бы назвал слабеньким. Он показал процентов 50 от того, что показывал раньше. На уровне это проходит, но далее будет еще хуже.

Наверное, сказывается возраст. Усик же скоростной и дистанционный боксер. Боксеры силового стиля держатся дольше», – заявил Виталий Сланов, тренер российского тяжеловеса .

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