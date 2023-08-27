Усик – о протестах Дюбуа: «Готов дать ему реванш завтра в уличной драке»
Александр Усик предложил Даниэлю Дюбуа подраться на улице.
«Бокс – это спорт джентльменов. Это не уличная драка. Я готов драться завтра. В матче-реванше.
В уличной драке. Не в боксерских перчатках, а в уличной драке. Только кулаки», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?
«Меня обманули, лишив победы». Нервное возвращение Усика: вырубил соперника, хотя сам упал после удара ниже пояса
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