Судейские карточки боя Стрикленда и Адесаньи: Исраэль забрал только второй раунд

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

В Сиднее (Австралия) завершился турнир UFC 293, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

Судьи Эрик Колон, Дэвид Летэйби и Клеменс Вернер единогласно отдали победу Стрикленду со счетом 49-46. На всех карточках Адесанья забрал лишь второй раунд.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC

«Тому, кто дрочит на мультики, меня точно не побить». Только послушайте, что несет новый чемпион UFC

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4 комментария

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Johnny Walker
Стрикленд обосал Абасанью.
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+6
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Диономис
Сэл Дамато и Дэвид Клири печально выдохнули, они бы уж точно насчитали сплит.
+5
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Костя Кот
так и есть
0
0
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