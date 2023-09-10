Судейские карточки боя Стрикленда и Адесаньи: Исраэль забрал только второй раунд

В Сиднее (Австралия) завершился турнир UFC 293, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между и Исраэлем Адесаньей.

Судьи Эрик Колон, Дэвид Летэйби и Клеменс Вернер единогласно отдали победу Стрикленду со счетом 49-46. На всех карточках Адесанья забрал лишь второй раунд.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC

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