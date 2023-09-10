Бонусы UFC 293: Стрикленд – лучший перформанс турнира

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Шон Стрикленд UFC 293 Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд получил бонус за лучшее выступление на UFC 293.

В Сиднее (Австралия) завершился турнир UFC 293. В главном событии Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе. Также Шон забрал $50 тысяч за лучший перформанс вечера. Аналогичный приз получил Джастин Тафа, нокаутировавший Остена Лейна.

Лучший бой турнира – Манел Капе против Фелипе Дос Сантоса (победа Капе единогласным решением судей).

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC

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2 комментария

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sanek maloi
Мне по приколу, когда у Даны черного в октагоне кислая рожа) Стрик красава) Шон сейчас будет прикольно накидывать)))
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Кувандык Мразебанаев
Ответ sanek maloi
Мне по приколу, когда у Даны черного в октагоне кислая рожа) Стрик красава) Шон сейчас будет прикольно накидывать)))
Даня чëрный это какой то авторитет?
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