Бонусы UFC 293: Стрикленд – лучший перформанс турнира
Шон Стрикленд получил бонус за лучшее выступление на UFC 293.
В Сиднее (Австралия) завершился турнир UFC 293. В главном событии Шон Стрикленд победил Исраэля Адесанью единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе. Также Шон забрал $50 тысяч за лучший перформанс вечера. Аналогичный приз получил Джастин Тафа, нокаутировавший Остена Лейна.
Лучший бой турнира – Манел Капе против Фелипе Дос Сантоса (победа Капе единогласным решением судей).
Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC
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