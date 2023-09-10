Бонусы UFC 293: Стрикленд – лучший перформанс турнира

Шон Стрикленд получил бонус за лучшее выступление на UFC 293.

В Сиднее (Австралия) завершился турнир UFC 293. В главном событии победил Исраэля Адесанью единогласным решением судей и стал новым чемпионом в среднем весе. Также Шон забрал $50 тысяч за лучший перформанс вечера. Аналогичный приз получил Джастин Тафа, нокаутировавший Остена Лейна.

Лучший бой турнира – Манел Капе против Фелипе Дос Сантоса (победа Капе единогласным решением судей).

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением и стал новым чемпионом UFC