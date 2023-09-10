Стерлинг вызвал О’Мэлли на реванш в эфире UFC 293, Шон ответил

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг вызвал Шона О’Мэлли на реванш в эфире UFC 293.

В Сиднее (Австралия) проходит турнир UFC 293, гостем которого стал бывший чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг. Попав в объективы камер, Стерлинг показал телефон, на котором было написано «Реванш, Шуга?»

О’Мэлли отреагировал в соцсетях, отказав Стерлингу.

Шон О’Мэлли: «Никчемному Мерабу потребовалось пять раундов, чтобы одолеть Яна. Я победил его за три»

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3 комментария

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PokaNeBatya
сахарок обламал возможность получить роль и тем самым наминацию на очередной оскар
+10
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Мадина Уйгурова
правильно, негр пусть идёт в лёгкий вес, он читер и в каждом бою выглядет в 2 раза больше соперника, да и был у него уже реванш с Петром, слишком часто реванши никто не ставит. ну и скучный боец, денег не приносит Дане Белому, думаю теперь пару боёв будут Сахару давать мешков
+3
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DenizKios
Ха ха ха) ===))))
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