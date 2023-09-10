Стерлинг вызвал О’Мэлли на реванш в эфире UFC 293, Шон ответил
Алджамейн Стерлинг вызвал Шона О’Мэлли на реванш в эфире UFC 293.
В Сиднее (Австралия) проходит турнир UFC 293, гостем которого стал бывший чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг. Попав в объективы камер, Стерлинг показал телефон, на котором было написано «Реванш, Шуга?»
О’Мэлли отреагировал в соцсетях, отказав Стерлингу.
Шон О’Мэлли: «Никчемному Мерабу потребовалось пять раундов, чтобы одолеть Яна. Я победил его за три»
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