Конор получил черный пояс по джиу-джитсу: «Какой кайф, 20 лет упорного труда!»

Конор Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.

«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника . 20 лет упорного труда!

Спасибо Джону за все эти годы, а также всем моим товарищам по команде на протяжении всего этого невероятного пути в джиу-джитсу!

Огромное вам всем спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вот это да! Слава Богу!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Макгрегор потренировался с Иэном Гэрри, тот поблагодарил Конора: «Вдохновляюсь лучшим»