Конор получил черный пояс по джиу-джитсу: «Какой кайф, 20 лет упорного труда!»
Конор Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.
«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника Джона Каваны. 20 лет упорного труда!
Спасибо Джону за все эти годы, а также всем моим товарищам по команде на протяжении всего этого невероятного пути в джиу-джитсу!
Огромное вам всем спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вот это да! Слава Богу!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
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