Конор получил черный пояс по джиу-джитсу: «Какой кайф, 20 лет упорного труда!»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.

«Сегодня вечером получил свой черный пояс от моего тренера, друга и наставника Джона Каваны. 20 лет упорного труда!

Спасибо Джону за все эти годы, а также всем моим товарищам по команде на протяжении всего этого невероятного пути в джиу-джитсу!

Огромное вам всем спасибо от всего сердца! Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, вот это да! Слава Богу!» – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Макгрегор потренировался с Иэном Гэрри, тот поблагодарил Конора: «Вдохновляюсь лучшим»

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17 комментариев

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Arsen Melikyan
В Дагестан на переатесстацию
+33
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Эзотерический Фундаменталист
Ответ rdyabin@icloud.com
В среднестатистическом зале Махачкалы, этот пояс бы ему в задний проход затолкали).
Почему все мысли в Махачкале о задних проходах?
+29
-3
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Dart_Yoda
Канан Джарус получил чёрным ремнем по жёпе
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Dart_Yoda
Ответ Zagaman86
Кто это такой? Столько раз в комментах натыкаюсь аж интересно. Гуглил, не нахожу)))
Местная легенда
+8
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Zagaman86
Ответ Dart_Yoda
Канан Джарус получил чёрным ремнем по жёпе
Кто это такой? Столько раз в комментах натыкаюсь аж интересно. Гуглил, не нахожу)))
+7
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Люблю Марго Робби
Ответ Dart_Yoda
Местная легенда
Местный 🦌 скорее
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СвинопаС
Бразильское джиу-джитсу хороший набор прикладных техник. Хотя некоторые "черные пояса" по бразильскому джиу-джитсу приравниваются к розовым лосинам :)
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Тосканский_Виноградник
За выслугу лет, так как скорее всего он уже завязал с боями. Не верю что бой с Чендлером состоится, просто надо было как-то раскрутить тухлый TUF.
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Просто Космос
Ответ СвинопаС
Бразильское джиу-джитсу хороший набор прикладных техник. Хотя некоторые "черные пояса" по бразильскому джиу-джитсу приравниваются к розовым лосинам :)
Кстати интересно, там же вроде как каратекам дают иногда за заслуги по популяризации спорта , не?
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Мага осторожный
Ответ Zagaman86
Кто это такой? Столько раз в комментах натыкаюсь аж интересно. Гуглил, не нахожу)))
он раньше грузчиком в Пятёрочке работал, его оттуда выгнали, он теперь контейнеры с просрочкой бомбит и тут его переодически бомбит от Петра Яна)
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Просто Космос
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Иншала , брат, всем бы работа была и на хлеб хватало. Но ты скажи, как твой проход ? 😹
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Мага осторожный
Ответ rdyabin@icloud.com
В среднестатистическом зале Махачкалы, этот пояс бы ему в задний проход затолкали).
ты тоже любишь под хвост?
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Николай Гаврылив
это не Конор получил пояс, а пояс получил Конора, потому что он заслужил
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rdyabin@icloud.com
Ответ Эзотерический Фундаменталист
Почему все мысли в Махачкале о задних проходах?
Комментарий удален модератором
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