Тайсон Фьюри: «Хочу возглавить список Forbes. Это единственная вещь, которая меня интересует»

Тайсон Фьюри назвал свою главную цель на ближайшее будущее.

«Я хочу возглавить список Forbes. Надеюсь, что сделаю это уже в этом году или следующем. Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Это единственная вещь, которая сейчас меня интересует», — заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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