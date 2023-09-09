Тайсон Фьюри: «Хочу возглавить список Forbes. Это единственная вещь, которая меня интересует»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри назвал свою главную цель на ближайшее будущее.

«Я хочу возглавить список Forbes. Надеюсь, что сделаю это уже в этом году или следующем. Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Это единственная вещь, которая сейчас меня интересует», — заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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