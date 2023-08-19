Боец UFC Денис Тюлюлин: «Не ругаюсь матом при Емельяненко. Считаю, это неправильно»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Денис Тюлюлин Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Денис Тюлюлин заявил, что не ругается матом при Федоре Емельяненко.

– У вас обычно очень веселая манера общения – для понимания, вы могли при Федоре выругаться?

– Мне 35 лет, а Федор к взрослым бойцам относится более лояльно. Но я не ругаюсь при нем матом, я себе такого не позволяю. Я считаю, это неправильно - он старше. В любом коллективе есть свои правила, и ты, попадая туда, стараешься себя контролировать.

Если человек не ругается матом, если ему неприятно, зачем это делать? – сказал боец UFC Денис Тюлюлин, который проходил сборы с ветераном MMA Федором Емельяненко.

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