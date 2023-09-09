Дмитрий Бивол ведет переговоры о поединке с британцем Линдоном Артуром. Обсуждается бой зимой

Дмитрий Бивол может зимой провести защиту титула.

Россиянин планирует защитить пояс WBA в полутяжелом весе против британца Линдона Артура.

Boxing News сообщает, что переговоры уже в активной стадии.

1 сентября Артур нокаутировал в 10-м раунде Брайана Суареса. В активе британца 23 победы (16 нокаутом) и одно поражение.

Бивол не дрался с ноября 2022 года, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей. Всего у россиянина 21 победа (11 нокаутом).

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