Дмитрий Бивол ведет переговоры о поединке с британцем Линдоном Артуром. Обсуждается бой зимой

Теги Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол может зимой провести защиту титула.

Россиянин планирует защитить пояс WBA в полутяжелом весе против британца Линдона Артура.

Boxing News сообщает, что переговоры уже в активной стадии.

1 сентября Артур нокаутировал в 10-м раунде Брайана Суареса. В активе британца 23 победы (16 нокаутом) и одно поражение.

Бивол не дрался с ноября 2022 года, когда победил Хильберто Рамиреса единогласным решением судей. Всего у россиянина 21 победа (11 нокаутом).

Бивол хочет подраться с Чарло: «Я готов спуститься вниз, если он победит Канело»

Бывшая жена Бивола назвала его абьюзером: «Лучше буду одна, чем с еще одним таким, который чай сам себе не мог сделать»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Сергеевич
Не тот Артур …
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Ответ Владимир Сергеевич
Не тот Артур …
Ожидал этот коммент)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий