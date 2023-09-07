Александр Волкановски: «Адесанья сломает Стрикленду руку»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Александр Волкановски Шон Стрикленд Адесанья - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски поделился ожиданиями от боя Адесаньи и Стрикленда.

«Иззи уничтожит Стрикленда, нанесет ему серьезный урон. Есть одна вещь, о которой я не перестаю думать – перелом руки. Вижу, как Шон блокирует хайкик рукой, а она просто ломается.

Думаю, что поединок закончится техническим нокаутом. Это произойдет в середине боя, во втором или третьем раунде.

Шон – жесткий парень. Его будут избивать, но он все равно продолжит идти вперед», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

Не думайте, что новый соперник Адесаньи – деревенский чудак. Его техника обманчива

Адесанья отказался разговаривать со Стриклендом на пресс-конференции: «Если ты споришь с дураком, значит, вас уже двое»

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3 комментария

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Люблю Марго Робби
Шансов конечно мало, но притоплю за Шона, анимешник кроме отвращения никаких эмоций не вызывает
+6
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architect
Примерно
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Ват-сон
одна вещь, о которой я не перестаю думать – перелом руки...
какие-то навязчивые садистские мысли одолевают Волкановски)
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