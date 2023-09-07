Александр Волкановски: «Адесанья сломает Стрикленду руку»
Александр Волкановски поделился ожиданиями от боя Адесаньи и Стрикленда.
«Иззи уничтожит Стрикленда, нанесет ему серьезный урон. Есть одна вещь, о которой я не перестаю думать – перелом руки. Вижу, как Шон блокирует хайкик рукой, а она просто ломается.
Думаю, что поединок закончится техническим нокаутом. Это произойдет в середине боя, во втором или третьем раунде.
Шон – жесткий парень. Его будут избивать, но он все равно продолжит идти вперед», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Не думайте, что новый соперник Адесаньи – деревенский чудак. Его техника обманчива
Адесанья отказался разговаривать со Стриклендом на пресс-конференции: «Если ты споришь с дураком, значит, вас уже двое»
какие-то навязчивые садистские мысли одолевают Волкановски)