Битва взглядов UFC 293: Адесанья против Стрикленда

В ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293, в главном событии которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и .

После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.

Взвешивание UFC 293: Стрикленд перевесил Адесанью, Волков легче Туивасы

Битва взглядов UFC 293: Волков против Туивасы

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