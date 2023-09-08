Битва взглядов UFC 293: Адесанья против Стрикленда
В ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293, в главном событии которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.
После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.
Взвешивание UFC 293: Стрикленд перевесил Адесанью, Волков легче Туивасы
Битва взглядов UFC 293: Волков против Туивасы
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