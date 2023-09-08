Взвешивание UFC 293: Стрикленд перевесил Адесанью, Волков легче Туивасы

В Сиднее (Австралия) в ночь на 10 сентября состоится турнир UFC 293, в главном событии которого пройдет бой за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и .

За сутки до турнира бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания:

Израэль Адесанья (83,82 кг) против Шона Стрикленда (83,87 кг);

(120,47 кг) против (119,25 кг);

Манел Капе (57,15 кг) против Фелипе Дос Сантоса (56,88 кг);

Джастин Тафа (120,29 кг) против Остина Лейна (109,91 кг);

Тайсон Педро (93,19 кг) против Антона Туркаля (93,15 кг).

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