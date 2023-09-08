Битва взглядов UFC 293: Волков против Туивасы

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Тай Туиваса UFC 293 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293, в соглавном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Таем Туивасой и Александром Волковым.

После церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.

Взвешивание UFC 293: Стрикленд перевесил Адесанью, Волков легче Туивасы

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