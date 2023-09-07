Александр Волков: «Мне очень нравится стиль Туивасы. Мы устроим хорошее шоу»

Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с Таем Туивасой.

«Я здесь для того, чтобы устроить отличное шоу. Он хороший соперник, мне очень нравится его стиль. У него тяжелый удар, это будет классный бой.

Конечно, я собираюсь победить. Уверен, мы устроим хорошее шоу», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков на пресс-конференции.

Поединок между Волковым и пройдет в соглавном событии турнира UFC 293.

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