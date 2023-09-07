Исраэль Адесанья: «Я бы хотел возглавить UFC 300»

Исраэль Адесанья рассказал о желании возглавить турнир UFC 300.

«Я бы хотел возглавить этот турнир. Определенно. Я смотрел UFC 100, в главном событии которого дрался с , видел UFC 200. Я всегда был фанатом смешанных единоборств.

Хочу стать частью UFC 300, потому что на следующем юбилейном турнире я точно не выступлю. тоже должен подраться на этом ивенте.

Тогда я проведу бой в соглавном событии, а он будет хедлайнером. Думаю, что тоже там появится», – сказал чемпион в среднем весе .

Адесанья – дю Плесси: «Не ты принимаешь решения. Могу дать титульный шанс Хамзату или Косте, если захочу этого»

Адесанья отказался разговаривать со Стриклендом на пресс-конференции: «Если ты споришь с дураком, значит, вас уже двое»