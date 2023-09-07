Исраэль Адесанья: «Я бы хотел возглавить UFC 300»
Исраэль Адесанья рассказал о желании возглавить турнир UFC 300.
«Я бы хотел возглавить этот турнир. Определенно. Я смотрел UFC 100, в главном событии которого Брок Леснар дрался с Фрэнком Миром, видел UFC 200. Я всегда был фанатом смешанных единоборств.
Хочу стать частью UFC 300, потому что на следующем юбилейном турнире я точно не выступлю. Александр Волкановски тоже должен подраться на этом ивенте.
Тогда я проведу бой в соглавном событии, а он будет хедлайнером. Думаю, что Конор Макгрегор тоже там появится», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
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