Исраэль Адесанья: «Я бы хотел возглавить UFC 300»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Александр Волкановски UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья рассказал о желании возглавить турнир UFC 300.

«Я бы хотел возглавить этот турнир. Определенно. Я смотрел UFC 100, в главном событии которого Брок Леснар дрался с Фрэнком Миром, видел UFC 200. Я всегда был фанатом смешанных единоборств.

Хочу стать частью UFC 300, потому что на следующем юбилейном турнире я точно не выступлю. Александр Волкановски тоже должен подраться на этом ивенте.

Тогда я проведу бой в соглавном событии, а он будет хедлайнером. Думаю, что Конор Макгрегор тоже там появится», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Адесанья – дю Плесси: «Не ты принимаешь решения. Могу дать титульный шанс Хамзату или Косте, если захочу этого»

Адесанья отказался разговаривать со Стриклендом на пресс-конференции: «Если ты споришь с дураком, значит, вас уже двое»

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4 комментария

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fedorbazaykin
Джон Джонс"Поддержи моё пиво и бэнг"😂
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zip13
Отсoci у тракториста
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