Хейбати – о бое с Чурчаевым: «С этим бардаком, даже если мне заплатят ₽70 млн, я не выйду»

Мохаммед Хейбати не готов драться с Шовхалом Чурчаевым даже за ₽70 млн.

«Выйти за тот же гонорар? Почему на тот же? Конечно, выше. Мне уже не интересно [проводить бой]. С этим бардаком, даже если мне заплатят ₽70 млн, я не выйду, не хочу», – сказал Мохаммед «Персидский дагестанец» Хейбати.

1 июля на стадионном турнире Hardcore MMA планировался бой между Шовхалом Чурчаевым и Мохаммедом Хейбати. Чурчаев не вышел в октагон, поэтому Хейбати дрался с Аловсетом Мамиевым.

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