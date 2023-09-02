Джон Джонс: «Я зарабатываю восьмизначные суммы в UFC. Это причина, по которой мне нравится Конор Макгрегор»

Теги UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс рассказал, за что любит Конора Макгрегора .

«Я зарабатываю восьмизначные суммы в UFC, обо мне хорошо заботятся. Я всегда рад за парней, которые хорошо зарабатывают. Это причина, по которой мне нравится Конор Макгрегор, он многое сделал для бойцов ММА в плане гонораров. Я горжусь и Фрэнсисом Нганну. Благодаря ММА я смог обеспечить свою семью и завершить карьеру до 40 лет.

Наши бои становятся историей, открывая двери для новых бойцов. Я поставил несколько рекордов в октагоне, которые рано или поздно кто-то побьет не только в профессиональном, но и в финансовом плане. Мы просто должны быть счастливы друг за друга», – заявил чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Спивак – о Джонсе: «Его не интересуют бойцы из СНГ, потому что мы неденежные ребята»

Джонс заявил, что боится соперников: «Иногда мне снятся кошмары. Если не ощущаешь этого, то лучше завязать с боями»

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2 комментария

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Symba
На пенсию, похоже, собрался.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Symba
На пенсию, похоже, собрался.
Он уже давно на пенсии. В бою с Ганом был в отвратительной форме. Его спасло только то, что это всё еще Джон Джонс и растерянность Гана.
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