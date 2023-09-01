Ган – о бое со Спиваком: «Не хочу повторять сценарий поединка с Туивасой»

Сирил Ган заявил, что хочет финишировать Сергея Спивака.

«Просто надеюсь, что в эти выходные я проведу мастер-класс, как мы говорим. Хочу идеальное выступление, и я собираюсь сделать для этого все возможное.

Превзойти победу над ? Это будет непросто. Сценарий того боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным.

Это было как в кино: случилось что-то плохое, но я вернулся сильнее и перевернул ситуацию. Получилось действительно идеально, но мы не хотим такого в бою со .

Просто хочу закончить бой досрочно, и болельщики, я думаю, будут этому рады», – сказал бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе .

Напомним, что 2 сентября в Париже Сирил Ган подерется с Сергеем Спиваком в главном событии UFC Fight Night 226.

Взвешивание UFC Fight Night 226: Спивак тяжелее Гана на три килограмма