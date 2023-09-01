Ган – о бое со Спиваком: «Не хочу повторять сценарий поединка с Туивасой»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Тай Туиваса Сергей Спивак Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган заявил, что хочет финишировать Сергея Спивака.

«Просто надеюсь, что в эти выходные я проведу мастер-класс, как мы говорим. Хочу идеальное выступление, и я собираюсь сделать для этого все возможное.

Превзойти победу над Туивасой? Это будет непросто. Сценарий того боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным.

Это было как в кино: случилось что-то плохое, но я вернулся сильнее и перевернул ситуацию. Получилось действительно идеально, но мы не хотим такого в бою со Спиваком.

Просто хочу закончить бой досрочно, и болельщики, я думаю, будут этому рады», – сказал бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган.

Напомним, что 2 сентября в Париже Сирил Ган подерется с Сергеем Спиваком в главном событии UFC Fight Night 226.

Взвешивание UFC Fight Night 226: Спивак тяжелее Гана на три килограмма

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4 комментария

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Руслан З.
Ответ Евгений Цыбульников
"Сценарий последнего боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным." Я не понял, последний его бой ведь был с Джонсом. Где его идеально задушили в самом начале, он что, про это?)
Видимо забыл как страшный сон 😄
+5
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Евгений Цыбульников
"Сценарий последнего боя, к сожалению, был очень опасным, но он был идеальным."

Я не понял, последний его бой ведь был с Джонсом. Где его идеально задушили в самом начале, он что, про это?)
+3
0
+3
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GaasJT
А с Джонсом?
0
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OKUZ
Джонса Сирил,как бывшую забыл и вычеркнул из жизни
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