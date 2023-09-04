Шара Буллет: «В $50 тысяч сколько нулей? А у меня в контракте с UFC их пять»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал подробности контракт с UFC.

«У меня контракт на три боя, но я не обязан их отработать, чтобы сумма увеличилась. Она может в любой момент увеличиться в зависимости от моих выступлений. Я смотрел гонорары Адесаньи, Перейры, они меня нормально смотивировали, что тоже могу так зарабатывать.

В $50 тысяч сколько нулей? А у меня пять нулей в контракте. Таким контрактом мало кто может похвастаться в UFC. Поэтому мне без разницы, с кем драться», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, что Шара Буллет подерется 21 октября с бразильцем Бруно Силвой. Это дебют россиянина в промоушене.

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4 комментария

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Andrey Ivanov
Ну если 50т за выход плюс 50т за победу,то как будет сумма с 5 нулями😁хотя для дебютанта даже такие цифры вполне себе.
+8
0
+8
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dreamstep
Ответ Andrey Ivanov
Ну если 50т за выход плюс 50т за победу,то как будет сумма с 5 нулями😁хотя для дебютанта даже такие цифры вполне себе.
50+50 для новичка в UFC, не из Беллатора а из России, вообще отличная сумма. Люди начинают с 12 за бой.
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+4
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Вахит Абду
для начало выиграть нужно 😏
+1
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