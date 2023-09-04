Шара Буллет: «В $50 тысяч сколько нулей? А у меня в контракте с UFC их пять»

Шара Буллет рассказал подробности контракт с UFC.

«У меня контракт на три боя, но я не обязан их отработать, чтобы сумма увеличилась. Она может в любой момент увеличиться в зависимости от моих выступлений. Я смотрел гонорары Адесаньи, Перейры, они меня нормально смотивировали, что тоже могу так зарабатывать.

В $50 тысяч сколько нулей? А у меня пять нулей в контракте. Таким контрактом мало кто может похвастаться в UFC. Поэтому мне без разницы, с кем драться», – заявил новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, что Шара Буллет подерется 21 октября с бразильцем Бруно Силвой. Это дебют россиянина в промоушене.

Шара Буллет: «Я хочу побить Бруно Силву ради простых добрых русских мужиков»

Шара Буллет – об образе: «Все пошло с Китая. Меня там называли Королем обезьян и просили отращивать бороду»