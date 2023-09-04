Магомед Магомедов: «Думаю, что в районе февраля Павловичу и Гану сделают бой за временный пояс»

Магомед Магомедов считает, что UFC зимой устроит поединок Павловича и Гана.

«Павлович страхует чемпионский бой в ноябре. Думаю, что в январе-феврале могут сделать поединок за звание временного чемпиона. Если сейчас выиграет Джон Джонс, он будет отдыхать и гулять до лета. Дана Уайт всегда выполняет его капризы. Это его детище, которое он создал, и которое приносит большие деньги. Сергею нет смысла в Лос-Анджелесе сидеть без боев. Год простоя и выйти против Джона Джонса – это не то.

Нужно подраться, продышаться и посмотреть, в чем можно добавить. Поэтому считаю, что в районе февраля Павловичу и Гану сделают бой за временный пояс. Сирил отбился два раунда и вес не гонял. Аккуратно и на классе сделал свою работу. Показал, что он вырос с последнего боя. Но это я так думаю, а так ситуация меняется каждый день», – заявил старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов.

Напомним, что Павлович последний раз выходил в октагон в апреле. Россиянин нокаутировал в первом раунде Кертиса Блейдса.

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