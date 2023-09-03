Павлович – лидер по количеству досрочных побед в UFC. Второй – Рахмонов
Пресс-служба UFC отметила бойцов с самой длинной активной серией досрочных побед в UFC.
6 — Сергей Павлович (Россия)
5 — Шавкат Рахмонов (Казахстан)
5 — Жаилтон Алмейда (Бразилия)
4 — Бенуа Сэн-Дени (Франция).
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