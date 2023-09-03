Павлович – лидер по количеству досрочных побед в UFC. Второй – Рахмонов

Пресс-служба UFC отметила бойцов с самой длинной активной серией досрочных побед в UFC.

6 — Сергей Павлович (Россия)

5 — Шавкат Рахмонов (Казахстан)

5 — Жаилтон Алмейда (Бразилия)

4 — Бенуа Сэн-Дени (Франция).

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