Павлович – лидер по количеству досрочных побед в UFC. Второй – Рахмонов

Теги UFC MMA Сергей Павлович Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Жаилтон Алмейда Спорт Казахстана

Пресс-служба UFC отметила бойцов с самой длинной активной серией досрочных побед в UFC.

 6 — Сергей Павлович (Россия)

5 — Шавкат Рахмонов (Казахстан)

5 — Жаилтон Алмейда (Бразилия)

4 — Бенуа Сэн-Дени (Франция).

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