Камил Гаджиев: «Бой Резников – Вартанян был конкурентным? По факту, нет»

Теги MMA Камил Гаджиев Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Магомеда Сулумова против Эдуарда Вартаняна.

«Я считаю Эдика одним из лучших легковесов в мире, не только в России. Конечно, Магомед сможет составить конкуренцию. Бой Артем Резников – Эдуард Вартанян был конкурентным? По факту, нет. При этом можем ли мы говорить о том, что Резников является слабым бойцом? Тоже нет. И Сулумов сильный. А бой может оказаться неконкурентным.

Да, Эдик фаворит в силу того, что у него опыта гораздо больше, чем у Сулумова. Уверен, что просто в этом поединке Вартаняну не будет. И победителем может выйти и Сулумов», – сказал Гаджиев.

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1 комментарий

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JAV-URARTU-ARARAT
Эдуард , просто переиграл , декласировал Резникова и это факт , здесь нет принижения к Артему , просто уровень и опыт Эдика выше. Ну и понятно , Камиль хочет всеми правдами и не правдами организовать бой Вартаняна с Сулумовым , но очередь желающих сейчас бой с Львиным Сердцем , очень большая и на мой взгляд , есть более интересные противостояния !
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