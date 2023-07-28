Камил Гаджиев: «Бой Резников – Вартанян был конкурентным? По факту, нет»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Магомеда Сулумова против Эдуарда Вартаняна.

«Я считаю Эдика одним из лучших легковесов в мире, не только в России. Конечно, Магомед сможет составить конкуренцию. Бой Артем Резников – Эдуард Вартанян был конкурентным? По факту, нет. При этом можем ли мы говорить о том, что Резников является слабым бойцом? Тоже нет. И Сулумов сильный. А бой может оказаться неконкурентным.

Да, Эдик фаворит в силу того, что у него опыта гораздо больше, чем у Сулумова. Уверен, что просто в этом поединке Вартаняну не будет. И победителем может выйти и Сулумов», – сказал Гаджиев.