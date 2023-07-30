Асатрян о бое Резников – Вартанян: «Ожидал от Артема больше сопротивления, он морально сломался»

Теги MMA Эдуард Вартанян Вартан Асатрян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Российский боец АСА Вартан Асатрян прокомментировал бой между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

«Я знал, что Эдик победит. Но ожидал от Артема больше сопротивления, он морально сломался. У него пару раз не прошло то, что он хотел сделать, вот и заблудился в бою, а дальше все шло по плану Эдуарда. Будет ли он меня поддерживать в бою с Гафоровым? Это лучше вы у него спросите. В совокупности – да», – высказался Асатрян.

16 июня Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий