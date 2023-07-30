Асатрян о бое Резников – Вартанян: «Ожидал от Артема больше сопротивления, он морально сломался»

Российский боец АСА Вартан Асатрян прокомментировал бой между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

«Я знал, что Эдик победит. Но ожидал от Артема больше сопротивления, он морально сломался. У него пару раз не прошло то, что он хотел сделать, вот и заблудился в бою, а дальше все шло по плану Эдуарда. Будет ли он меня поддерживать в бою с Гафоровым? Это лучше вы у него спросите. В совокупности – да», – высказался Асатрян.

16 июня Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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