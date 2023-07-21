Вартанян о реванше с Резниковым: «Если буду в АСА»

Российский боец ММА Эдуард Вартанян — победитель Гран-при АСА, рассказал, насколько вероятен его повторный бой с казахстанским файтером Артёмом Резниковым:

«Дам ли реванш Артему Резникову, если попросит? Если буду драться в АСА, то мне не важно, против кого выходить в октагон».

16 июня в Сочи Эдуард Вартанян (25-4) победил Артема Резникова (24-7) в третьем раунде техническим нокаутом в финале Гран-при АСА в легком весе.

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