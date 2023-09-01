Сирил Ган: «Лучший вариант для Спивака – перевести меня на землю»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Спивак Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган заявил, что ждет от Сергея Спивака активности в борьбе.

«Я думаю, что лучший вариант для него – перевести меня на землю. И я знаю, что для него это основная опция в каждом бою, потому что у него хороший уровень в борьбе.

Так что да, он попытается сделать это на первой секунде первого раунда, 100%. Он попытается, это точно», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган.

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4 комментария

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mario-romario
Когда это Ган успел чемпом стать??
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armageddon123456
Ну как попытается... Неиллюзорный шанс на то что таки переведет и заломает
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RG26
Ответ mario-romario
Когда это Ган успел чемпом стать??
Разве временного не было? Могу ошибаться
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S.Laposter
Ответ mario-romario
Когда это Ган успел чемпом стать??
блин, я даже два раза перечитал, думал что ошибся)
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