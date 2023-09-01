Сирил Ган: «Лучший вариант для Спивака – перевести меня на землю»
Сирил Ган заявил, что ждет от Сергея Спивака активности в борьбе.
«Я думаю, что лучший вариант для него – перевести меня на землю. И я знаю, что для него это основная опция в каждом бою, потому что у него хороший уровень в борьбе.
Так что да, он попытается сделать это на первой секунде первого раунда, 100%. Он попытается, это точно», – сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган.
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