Магомед Кабардиев о своем поражении: «Никаких оправданий»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев выссказался о своем первом поражении в карьере от Александра Грозина:

«Надо было работать лучше, что я могу сказать. Надо было забирать каждый эпизод. Этого, наверное, не хватило. Наверное, так. Нормально дышал, чувствовал, в конце вообще, думал, забираю. Один судья вообще дал 30-27! К этому судье вопрос: второй раунд он за что отдал Александру? Мне просто интересно. Ну это ладно. Но бой закончился, поздравляем его и его команду. Никаких оправданий. Поражение приму»

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