Александр Грозин о победе над Кабардиевым: «Казахстан, загадывайте желание – у вас упала звезда»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Спорт Казахстана

Александр Грозин прокомментировал победу над Магомедом Кабардиевым:

«Да, у меня третий поединок подряд и чуть-чуть, видимо, я не подрасчитал диету и чуть-чуть не согнал. Но спасибо команде Магомеда — они как настоящие мужчины приняли бой, несмотря ни на что. Это был тяжелый поединок. Он попал мне в живот пару раз, но я вытерпел. И я хочу сказать: Казахстан, загадывайте желание — сейчас у вас упала звезда!»

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