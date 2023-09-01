Бой между Шовхалом Чурчаевым и Артемом Рофалем официально отменен.

Причиной стала массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера», которая началась после конфликта между фанатом и Чурчаевым.

Поединок Чурчаева и Рофаля должен был возглавить московский турнир «Нашего дела», который пройдет 1 сентября.

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