«Наше дело» объявило об отмене боя между Чурчаевым и Рофалем
Бой между Шовхалом Чурчаевым и Артемом Рофалем официально отменен.
Причиной стала массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера», которая началась после конфликта между фанатом и Чурчаевым.
Поединок Чурчаева и Рофаля должен был возглавить московский турнир «Нашего дела», который пройдет 1 сентября.
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