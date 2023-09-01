«Наше дело» объявило об отмене боя между Чурчаевым и Рофалем

Теги происшествия Наше Дело Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Бой между Шовхалом Чурчаевым и Артемом Рофалем официально отменен.

Причиной стала массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера», которая началась после конфликта между фанатом и Чурчаевым.

Поединок Чурчаева и Рофаля должен был возглавить московский турнир «Нашего дела», который пройдет 1 сентября.

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11 комментариев

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LetTong
Шовхал - достойная дочь своего народа
+52
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+52
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los merengues
Это уже даже не смешно. Надеюсь, эти гопники будут отвечать рублём.
+34
0
+34
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Romero_095
Ильяс!!!атакуэйшн!!!
+13
0
+13
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Ya glor
Почему этот цирк постят в новостях про спорт ? Сколько можно ? Вам занесли что ли ?
+12
-2
+10
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ Ya glor
Почему этот цирк постят в новостях про спорт ? Сколько можно ? Вам занесли что ли ?
Да не будь таким душным , пусть постят . Это тоже спорт просто своеобразный .
+12
-5
+7
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уличный иуда
Торпеда атакуейшн
+5
0
+5
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Вячеслав Тотров
А где-то сейчас ржет в голос один лысый пряник
+4
0
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Просто Космос
Ответ Вячеслав Тотров
А где-то сейчас ржет в голос один лысый пряник
Перехитрить столько армян за раз - надо уметь 😹
+2
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Вячеслав Тотров
Наше дело залатало дефицит в балансе Хардкора своим теперешним дефицитом. Кто следующий будет иметь дело с вентилятором,чтобы латать дыру в Нашем деле за счёт себя?
+1
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Ilis Gamzatov
Ахахахаххахах
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Ферзь на р1
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Romero_095
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Пошёл вон
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