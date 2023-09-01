Взвешивание UFC Fight Night 226: Спивак тяжелее Гана на три килограмма

В Париже 2 сентября состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и .

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

(113,4 кг) против Сергея Спивака (116,12 кг);

Манон Фьоро (56,7 кг) против (56,7 кг);

Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) против Тьяго Мойзеса (70,76 кг);

(93 кг) против Богдана Гуськова (93 кг);

Уильям Гомис (66,22 кг) против Яниса Геммури (66,22 кг);

Морган Шарьер (66,22 кг) против Маноло Зеккини (66,22 кг).

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