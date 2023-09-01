Взвешивание UFC Fight Night 226: Спивак тяжелее Гана на три килограмма

Теги UFC MMA Роуз Намаюнас Волкан Оздемир Сергей Спивак Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

В Париже 2 сентября состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

  • Сирил Ган (113,4 кг) против Сергея Спивака (116,12 кг);
  • Манон Фьоро (56,7 кг) против Роуз Намаюнас (56,7 кг);
  • Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) против Тьяго Мойзеса (70,76 кг);
  • Волкан Оздемир (93 кг) против Богдана Гуськова (93 кг);
  • Уильям Гомис (66,22 кг) против Яниса Геммури (66,22 кг);
  • Морган Шарьер (66,22 кг) против Маноло Зеккини (66,22 кг).

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4 комментария

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Купаж
Ответ Мишаня Кашников
Спивак его затаскает в партере
Как же палыхнет в Париже, если Спивак по методичке Джонса засабмитит Гана в первую же минуту))
+6
0
+6
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Игорь Пичугин
Незнаю кто такая Фьоро но против сестры лесных братьев.
+4
-1
+3
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Мишаня Кашников
Спивак его затаскает в партере
+1
0
+1
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DrDro
Забавно.
Один Ган весит ровно столько же, сколько Намаюнас и Фьоро вместе взятые)
+1
-1
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