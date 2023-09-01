Взвешивание UFC Fight Night 226: Спивак тяжелее Гана на три килограмма
В Париже 2 сентября состоится турнир UFC Fight Night 226, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.
За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:
- Сирил Ган (113,4 кг) против Сергея Спивака (116,12 кг);
- Манон Фьоро (56,7 кг) против Роуз Намаюнас (56,7 кг);
- Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) против Тьяго Мойзеса (70,76 кг);
- Волкан Оздемир (93 кг) против Богдана Гуськова (93 кг);
- Уильям Гомис (66,22 кг) против Яниса Геммури (66,22 кг);
- Морган Шарьер (66,22 кг) против Маноло Зеккини (66,22 кг).
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