Гаджиев – о поединке Шлеменко и Хамитова: «Пока не очень верю в этот бой»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал анонс поединка между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым, который может состояться в конце сентября на турнире лиги Top Fight в Москве.

«Впервые услышал об этом от Куата. Я когда был в Казахстане, позвонил ему, говорю: «Куат, как насчет того, чтобы подраться с Алексеем Махно?» Он говорит: «Как бы, да, но я сейчас активно обсуждаю поединок с Александром Шлеменко». В принципе, там достаточно равные шансы – у одного преимущество в одних аспектах, у другого – в других.

Но я пока не очень верю в этот бой. Почему? Потому что Марат Сидикеев (глава Top Fight – прим. редакции) много делал анонсов в последнее время. Марат, пора переходить от слов к делу, потому что если ты допустишь очередную осечку, то люди уже просто не будут верить, не будут покупать билеты, спонсоры не будут приходить на твои анонсы. Поэтому если сейчас ты всерьез анонсировал, то нужно этот поединок уже сделать», – сказал Гаджиев.

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