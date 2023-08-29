Стерлинг – о Двалишвили: «Он должен стать следующим претендентом на титул. Правда, меня это оставит в подвешенном состоянии»

Алджамейн Стерлинг верит, что Двалишвили станет следующим претендентом на титул.

«Если я не получу реванш, то следующим претендентом должен стать . Никто не заслуживает этого больше, чем он. Конечно, меня это оставит в подвешенном состоянии.

Люди будут спрашивать: «Что теперь, Алджо?» Честно говоря, я и сам не знаю. Может, я останусь в легчайшем весе, проведу несколько боев и перейду в полулегкий. А может, сразу туда отправлюсь», – сказал экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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