Хрюнов – об ударе Дюбуа: «К этому привело отсутствие сосредоточенности у Усика. Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой»

Владимир Хрюнов прокомментировал спорный эпизод поединка между Усиком и Дюбуа.

«Один из факторов, который привел к этому удару, – отсутствие сосредоточенности у . Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой. Каждый бой теперь – политический митинг. Поэтому такие удары случаются, когда подходишь к поединкам с таким настроением.

Тренер Дюбуа – Джеймс Али Башир – раньше тренировал Усика. Совершенно точно, что этот удар готовился специально для него, и он был нанесен верно, точно и мощно.

Нет, Усик никого не обманул. Он просто юный мальчик, шлепнулся в лужу своих препятствий, которые сам же и настроил. Может, Усик в тот момент думал не о бое, а о своей политической карьере?» – сказал промоутер .

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь честным»