Хрюнов – об ударе Дюбуа: «К этому привело отсутствие сосредоточенности у Усика. Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой»

Теги Владимир Хрюнов Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов прокомментировал спорный эпизод поединка между Усиком и Дюбуа.

«Один из факторов, который привел к этому удару, – отсутствие сосредоточенности у Усика. Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой. Каждый бой теперь – политический митинг. Поэтому такие удары случаются, когда подходишь к поединкам с таким настроением.

Тренер ДюбуаДжеймс Али Башир – раньше тренировал Усика. Совершенно точно, что этот удар готовился специально для него, и он был нанесен верно, точно и мощно.

Нет, Усик никого не обманул. Он просто юный мальчик, шлепнулся в лужу своих препятствий, которые сам же и настроил. Может, Усик в тот момент думал не о бое, а о своей политической карьере?» – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Главный момент победы Усика – удар в пах от Дюбуа. Был ли?

Тренер Дюбуа: «В пятом раунде был нокаут. Усик, прекрати обманывать и будь честным»

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4 комментария

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ivansharypov13
Ответ Ебздрогыч
Хрюнов четко по методичке вещает
Усик выходит в футболке подразделения Гонор неонациста Филимонова, был замечен в высказывании в плохом ключе к России и Россиянам, ручкуется с нациками с интересными кодами Австрийского художника на плечиках, но вещает по методичке почему-то Хрюнов ведь никогда в истории Украины политиком не становился боксер, русскому либералу хоть плюй в глаза-и то Божья роса
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Ебздрогыч
Хрюнов четко по методичке вещает
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AshAsh
профилактически так нализывает - мало ли скоро денег совсем мало станет на кормушках, начнут трясти кто чей - а я как в танке !! - разоблачал президентские амбиции Усика!!
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VictorVallecano
Ответ ivansharypov13
Усик выходит в футболке подразделения Гонор неонациста Филимонова, был замечен в высказывании в плохом ключе к России и Россиянам, ручкуется с нациками с интересными кодами Австрийского художника на плечиках, но вещает по методичке почему-то Хрюнов ведь никогда в истории Украины политиком не становился боксер, русскому либералу хоть плюй в глаза-и то Божья роса
Зато русскому нелибералу везде нацики мерещатся :D
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