UFC Fight Night 226: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Роуз Намаюнас Волкан Оздемир Сергей Спивак UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

2 сентября в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 226. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.

Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 226?

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 22:00 по московскому времени.

Кард турнира.

Сирил Ган – Сергей Спивак;

Манон Фиро – Роуз Намаюнас;

Бенуа Сэн-Дени – Тиаго Мойзез;

Волкан Оздемир – Богдан Гуськов;

Уилльям Гоммис – Лукас Алмейда;

Тэйлор Лалилус – Муин Гафуров.

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