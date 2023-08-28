UFC Fight Night 226: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
2 сентября в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 226. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком.
Где и во сколько смотреть UFC Fight Night 226?
Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 22:00 по московскому времени.
Кард турнира.
Манон Фиро – Роуз Намаюнас;
Бенуа Сэн-Дени – Тиаго Мойзез;
Волкан Оздемир – Богдан Гуськов;
Уилльям Гоммис – Лукас Алмейда;
Тэйлор Лалилус – Муин Гафуров.
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