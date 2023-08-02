Алексей Олейник: «Я подписался в UFC в 37 лет, что практически невозможно. Многие в этом возрасте завершают карьеру»

Теги UFC MMA Алексей Олейник Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник рассказал о главных достижениях в карьере.

«Мне очень не хочется драться в следующем десятилетии. Многие от меня слышат эту фразу последние лет пять. Тем не менее, сейчас я дерусь по каким-то причинам. Где-то у меня незаконченное дело, где-то я должен доказать себе или кому-то.

В России я был одним из лучших на десятках турниров, был чемпионом, получал пояса. Потом поехал в Польшу и получил пояс, поехал в другое место, получил пояс, поехал еще куда-то, сделал еще что-то. Подписался в UFC в 37 лет, что практически невозможно. Многие в 36 завершают карьеру.

Провел 17 поединков и получил шесть бонусов. Пока ни один из наших молодых, классных, сильных, суперперспективных ребят или чемпионов не получил столько бонусов.

Я подрался с бойцами, которые были настоящими легендами. Алистар ОверимМирко ФилиповичМарк Хант, Фабрисио Вердум. 10-15 лет они были на пике, были самые страшные, ужасные, непобедимые. Я со всеми подрался, почти со всеми получилось неплохо», – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

Алексей Олейник: «Те деньги, которые мы вкладывали в мир раньше, чтобы получить лояльность, лучше было вложить в своих спортсменов»

Олейник проведет бой по боксу 26 августа: «Фамилию соперника точно не помню: он огромный, шире и тяжелее меня»

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2 комментария

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sanek maloi
Ярус, ты же наяриваешь на Нагану, а его бой, по твоим словам с мешком Льюсом помнишь?)))
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