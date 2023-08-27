Олейник – о дальнейших планах: «До конца года собираюсь подраться по правилам ММА»

Алексей Олейник заявил, что не собирается уходить из ММА.

«Я планирую в конце этого года подраться по MMA. Не буду сейчас говорить где и когда. Но, вероятнее всего, в России. Сейчас ведем переговоры.

Если мы подпишем (контракт на бой), то я все расскажу. А по боксу… Надо сейчас немного переварить, переговорить. И потом подумать о своем следующем поединке», – сказал бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.

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