Олейник – о бое Федора и Тайсона: «Это лучше, чем драться с блогерами»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко Алексей Олейник бокс Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник оценил шансы Федора Емельяненко в бою с Майком Тайсоном.

«Это лучше, чем драться с танцорами или блогерами. Федор и Тайсон – легенды спорта. Круто, когда такие люди могут сражаться.

Из-за возраста Федору будет легче, но Тайсон дерется в своей стихии. В последние годы Емельяненко по большей части работал в ударной технике, но это ММА. Будет интересно.

Нельзя сказать, что кто-то без вариантов победит в этом бою. Даже не знаю, что интереснее – Фьюри против Нганну или Федор против Тайсона. Для зрителей из СНГ бой Емельяненко интереснее», – сказал бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

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3 комментария

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Рома Политов
Следующим 74-летнего Формана вызовет
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Вася Енотов
Не знаю в каком формате он планирует бой. Железный дядя Миша даже в выставочных боях выглядел молодцом, несмотря на возраст. И оттого вопрос, что вообще по правилам классического бокса мог бы ему противопоставить "брат легендарного борца с зелёным змеем"? Я понимаю, что сейчас налетят оголтелые фаны и напишут, что у Фёдора лучший во вселенной бокс, ведь он победил другого лучшего во вселенной боксера - Мальдонадо..... Но, давайте будем реалистами, кулачная размахайка, которая в 40+ уже и по скорости не вывозит и Тайсон, который не сильно потерял в скорости и силе, плюс его фирменные движения корпусом, нырки и многоударные серии......
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