Олейник – о бое Федора и Тайсона: «Это лучше, чем драться с блогерами»

Алексей Олейник оценил шансы Федора Емельяненко в бою с Майком Тайсоном.

«Это лучше, чем драться с танцорами или блогерами. Федор и Тайсон – легенды спорта. Круто, когда такие люди могут сражаться.

Из-за возраста будет легче, но Тайсон дерется в своей стихии. В последние годы Емельяненко по большей части работал в ударной технике, но это ММА. Будет интересно.

Нельзя сказать, что кто-то без вариантов победит в этом бою. Даже не знаю, что интереснее – Фьюри против Нганну или Федор против Тайсона. Для зрителей из СНГ бой Емельяненко интереснее», – сказал бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном