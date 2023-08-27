Джейк Пол поздравил Усика с победой над Дюбуа

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол лично поздравил Александра Усика после боя с Даниэлем Дюбуа.

Пол приехал во Вроцлав (Польша) и посмотрел поединок за титулы IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

После боя Пол поднялся на ринг и поздравил Усика, обменявшись с ним рукопожатием.

Кудряшов – об ударе Дюбуа в бою с Усиком: «Он пришелся на резинку от трусов, а не по причинному месту»

Цзю – о бое Усика и Фьюри: «Пока нет контракта, не поверю в поединок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий