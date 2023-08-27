Джейк Пол поздравил Усика с победой над Дюбуа

Джейк Пол лично поздравил Александра Усика после боя с Даниэлем Дюбуа.

Пол приехал во Вроцлав (Польша) и посмотрел поединок за титулы IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между и .

После боя Пол поднялся на ринг и поздравил Усика, обменявшись с ним рукопожатием.

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