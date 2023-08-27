35-летний боксер с рекордом 8-1 нанес первое в карьере поражение внуку Мохаммеда Али
Нико Али Уолш проиграл первый раз в профессиональной карьере.
В Талсе (Оклахома) состоялся вечер бокса, в рамках которого прошел поединок в среднем весе между Соной Акале и Нико Али Уолшем.
Акале победил решением большинства судей по итогам шести раундов (58-56, 57-57, 58-56) и нанес внуку Мохаммеда Али первое поражение в карьере, который ранее выиграл восемь боев подряд.
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