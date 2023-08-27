35-летний боксер с рекордом 8-1 нанес первое в карьере поражение внуку Мохаммеда Али

Нико Али Уолш проиграл первый раз в профессиональной карьере.

В Талсе (Оклахома) состоялся вечер бокса, в рамках которого прошел поединок в среднем весе между Соной Акале и .

Акале победил решением большинства судей по итогам шести раундов (58-56, 57-57, 58-56) и нанес внуку Мохаммеда Али первое поражение в карьере, который ранее выиграл восемь боев подряд.

Внук Мохаммеда Али: «Мне нужно было благословение дедушки на боксерскую карьеру»