Победа над Дюбуа стала для Усика 21-й в профессиональной карьере
Во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Для него эта победа стала 21-й в профессиональной карьере.
Также это первая досрочная победа украинского боксера с октября-2019 – теперь на его счету 14 нокаутов.
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