Победа над Дюбуа стала для Усика 21-й в профессиональной карьере

Во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой между и .

Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Для него эта победа стала 21-й в профессиональной карьере.

Также это первая досрочная победа украинского боксера с октября-2019 – теперь на его счету 14 нокаутов.

«Меня обманули и лишили победы». Спорное возвращение Усика: вырубил соперника, хотя, кажется, сам улетел в нокаут

Двое судей отдали семь раундов в пользу Усика, еще один – шесть