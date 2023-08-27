Победа над Дюбуа стала для Усика 21-й в профессиональной карьере

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. Для него эта победа стала 21-й в профессиональной карьере.

Также это первая досрочная победа украинского боксера с октября-2019 – теперь на его счету 14 нокаутов.

«Меня обманули и лишили победы». Спорное возвращение Усика: вырубил соперника, хотя, кажется, сам улетел в нокаут

Двое судей отдали семь раундов в пользу Усика, еще один – шесть

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