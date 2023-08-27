Александр Усик: «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик оценил мощь Даниэля Дюбуа.

«Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца», – признался украинский боксер.

Напомним, что во время поединка Усику потребовалась 5-минутная пауза, чтобы восстановиться после удара британца ниже пояса.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, защитив три чемпионских пояса в тяжелом весе.

Усик поддержал Дюбуа после нокаута: «Ты молод и можешь мечтать. Это тяжелый вид спорта. Спасибо»

Усик нокаутировал Дюбуа. Вернулся год спустя, дважды отправил в нокдаун

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10 комментариев

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Mykytka
Ответ Аморалинни
У него яйца на пупке?))) Актеришка улетел в глухой нокаут, но навыки актерского мастерства спасли бой
Да да да)
Актер!

Шо там еще
Россия не нападает, Россия защищается
Россия бьет только по военным объектам
Эх

Пишите почаще! Мне нравится видеть комменты таких как вы. Потерянных, наивных и глупых. Очень приятно)))
+4
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Алексей Александрович
Объявляю нытьё про пупок открытым!
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Le Chan
Ахахах не позорился бы такими заявлениями у кого есть глаза все видели
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-3
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Гамарджоба Генацвале
5 минут чувствовал свои яйца. Сильные чувства, что сказать.
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Lionel Van Damme
Ответ Аморалинни
У него яйца на пупке?))) Актеришка улетел в глухой нокаут, но навыки актерского мастерства спасли бой
Да хоспади… вы ракушку хоть раз боксерскую одевали??
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Аморалинни
Ответ Lionel Van Damme
Да хоспади… вы ракушку хоть раз боксерскую одевали??
А что ей холодно?
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Миклекер Клер
Ответ Le Chan
Ахахах не позорился бы такими заявлениями у кого есть глаза все видели
Удар был по мочевому !
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