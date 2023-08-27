Александр Усик: «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца»

Александр Усик оценил мощь Даниэля Дюбуа.

«Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца», – признался украинский боксер.

Напомним, что во время поединка Усику потребовалась 5-минутная пауза, чтобы восстановиться после удара британца ниже пояса.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, защитив три чемпионских пояса в тяжелом весе.

Усик поддержал Дюбуа после нокаута: «Ты молод и можешь мечтать. Это тяжелый вид спорта. Спасибо»

Усик нокаутировал Дюбуа. Вернулся год спустя, дважды отправил в нокдаун