Александр Усик: «Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца»
Александр Усик оценил мощь Даниэля Дюбуа.
«Почувствовал ли я силу Дюбуа? Нет, только мои яйца», – признался украинский боксер.
Напомним, что во время поединка Усику потребовалась 5-минутная пауза, чтобы восстановиться после удара британца ниже пояса.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, защитив три чемпионских пояса в тяжелом весе.
Усик поддержал Дюбуа после нокаута: «Ты молод и можешь мечтать. Это тяжелый вид спорта. Спасибо»
Усик нокаутировал Дюбуа. Вернулся год спустя, дважды отправил в нокдаун
Актер!
Шо там еще
Россия не нападает, Россия защищается
Россия бьет только по военным объектам
Эх
Пишите почаще! Мне нравится видеть комменты таких как вы. Потерянных, наивных и глупых. Очень приятно)))