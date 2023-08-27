Усик поддержал Дюбуа после нокаута: «Ты молод и можешь мечтать. Это тяжелый вид спорта. Спасибо»

Теги Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Александр Усик поддержал Даниэля Дюбуа после нокаута.

«Ты молод. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься, это бокс. Это тяжелый вид спорта. Спасибо», – сказал Александр Усик Даниэлю Дюбуа по окончании поединка.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, защитив титул чемпиона мира в тяжелом весе.

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5 комментариев

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Mercedes
У Дюбуа не хватило сил ловить Усика и в девятом раунде он уже стоял и ждал когда прилетит
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S.Laposter
не тот план на бой был у Дюбуа,не воспользовался своими сильными сторонами
ну а Усик по своей классике брал по очкам, но завершилось все раньше
но у Дюбуа будет хорошее будущее, кажется что так
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Михо
Саня красавчик конечно. Как обычно супер быстрота и работа ног. С победой!
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Фифа Алекс
Ответ S.Laposter
не тот план на бой был у Дюбуа,не воспользовался своими сильными сторонами ну а Усик по своей классике брал по очкам, но завершилось все раньше но у Дюбуа будет хорошее будущее, кажется что так
после двух безволевых поражений,не думаю!
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