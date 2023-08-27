Александр Усик поддержал Даниэля Дюбуа после нокаута.

«Ты молод. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься, это бокс. Это тяжелый вид спорта. Спасибо», – сказал Александр Усик Даниэлю Дюбуа по окончании поединка.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, защитив титул чемпиона мира в тяжелом весе.

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