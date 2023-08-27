Усик поддержал Дюбуа после нокаута: «Ты молод и можешь мечтать. Это тяжелый вид спорта. Спасибо»
Александр Усик поддержал Даниэля Дюбуа после нокаута.
«Ты молод. Ты можешь мечтать. Чувак, расслабься, это бокс. Это тяжелый вид спорта. Спасибо», – сказал Александр Усик Даниэлю Дюбуа по окончании поединка.
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде, защитив титул чемпиона мира в тяжелом весе.
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но у Дюбуа будет хорошее будущее, кажется что так