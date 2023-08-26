Роберт Хелениус: «У меня положительный тест на нестероидное вещество в организме. Я не мошенник»
Роберт Хелениус сделал официальное заявление после положительной допинг-пробы.
«Я хочу кое-что четко прояснить: я не принимал никакие вещества, увеличивающие работоспособность – ни сейчас, ни раньше. Меня проверяли на протяжении всей карьеры.
Мне сообщили, что я сдал положительный тест на нестероидное вещество в организме, поэтому должен сообщить Энтони Джошуа и всем фанатам, что я не мошенник. Я готов сотрудничать с VADA и BBBoFC, чтобы вернуть доброе слово своему имени», — написал в соцсетях финский боксер Роберт Хелениус.
Напомним, что 12 августа Джошуа нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде поединка в Лондоне. Финн заменил Диллиана Уайта, который был отстранен из-за проваленного допинг-контроля.
Хелениус не прошел допинг-контроль за день до поединка с Джошуа. Он заменил провалившего допинг-тест Уайта (Matchroom)
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