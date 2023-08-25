Энтони Джошуа: «Дюбуа может победить Усика, но это будет тяжело»

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа оценил шансы Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

«Конечно, у Дюбуа есть шанс. Но это будет тяжело. Проблема в том, что Усик не полагается на мощь, чтобы вырубить тебя. Он полагается на мастерство. И если ты не сможешь остановить его, он будет кружить вокруг тебя на протяжении всего боя.

Желаю удачи Дюбуа и всему тренерскому штабу. У нас есть шанс вернуть чемпионский пояс обратно на британскую землю», – сказал экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Бой между Дюбуа и Усиком состоится 26 августа в Польше.

Усик казался маленьким для супертяжа и блекло побеждал, а потом разнес Джошуа. Он превзойдет Холифилда?

Почему Усик вообще дерется с Дюбуа (а не Фьюри) и есть ли у того шансы?

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