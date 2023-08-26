UFC Fight Night 225: У Холлоуэя и Корейского Зомби лучший бой вечера, Тафа и Олексейчук показали лучшее выступление

UFC подвел итоги UFC Fight Night 225 в Сингапуре.

Бой Макса Холлоуэя и Чен Сон Джуна, известного по прозвищу Корейский Зомби, признали лучшим поединком турнира. Встреча закончилась победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде.

Награды за «Выступление вечера» достались Джуниору Тафе и Михалу Олексейчуку.

Бойцы получат бонусы в размере $50 тысяч.

Корейский Зомби: «Я завязал с драками. Верил, что выиграю у Холлоуэйя, но вряд ли у меня снова будет такая возможность»

Жесткий нокаут Корейского Зомби в бою с Холлоуэйем