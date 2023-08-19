Холлоуэй – о пожарах на Гавайях: «Это просто чудовищно. Штат и правительство подвели народ»

«Все, что сейчас происходит в Лахайне (город на Гавайях), просто душераздирающе. Мы слышим все эти истории. Я не знаю, насколько люди следят за новостями. Но хочу сказать здесь и сейчас, что штат и правительство на всех уровнях, говорю прямо, подвели жителей Лахайны. Гавайский народ – это те, кто встал, взял на себя ответственность, помогает и продолжает бороться, пока мы говорим. Чувак, это просто чудовищно.

Не планирую ли я отменить бой против Корейского зомби? Если я могу отвлечься хоть на секунду, то всегда помню, что Гавайи у меня за спиной. Сейчас я выйду в октагон с тяжелыми мыслями.

Мое главное послание семьям, которые непосредственно пострадали – будьте сильными. Мы делаем это для вас, ребята. Нас ждет длинный бой. Это только начало, и мы понимаем это. Восстановление займет много времени. Все уничтожено, но нам предстоит долгий путь», – заявил экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй.

Отметим, что Холлоуэй родился в Гонолулу (административный центр штата Гавайи).

26 августа в Сингапуре пройдет бой между Максом Холлоуэйем и Корейским Зомби.

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