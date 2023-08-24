Корейский зомби допустил уход из спорта после боя с Холлоуэем: «Я должен оценить себя в октагоне, а затем решить»

Теги полулегкий вес UFC MMA Чан Сон Юнг Бокс/MMA/UFC

Корейский зомби допустил, что может завершить карьеру после боя с Максом Холлоуэем.

«Не знаю, что будет дальше. Бойцу очень трудно признать, что его карьера закончилась. Я должен посмотреть, насколько хорошо буду драться в октагоне.

Нужно оценить себя в этом бою, а затем решить, что делать дальше», – сказал полулегковес UFC Чан Сон Юнг, известный как Корейский зомби.

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