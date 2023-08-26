Гига Чикадзе: «Я вернулся, ублюдки! Дайте мне бой с ссыклом Яиром Родригесом в декабре»

Гига Чикадзе обратился к болельщикам и руководству UFC после поединка с Алексом Касересом.

«Тяжело обходиться без работы полтора года, когда есть жена и двое детей.

Вы видели, что я поработал над своим стилем. Теперь я смогу выигрывать все бои.

И у меня сегодня большое объявление, друзья... Гига вернулся, ублюдки! Я иду против всех! Дайте мне бой с этим ссыклом Яиром Родригесом на 16 декабря!» – заявил грузинский боец Гига Чикадзе.

Гига Чикадзе единогласным решением судей победил Алекса Касереса на турнире UFC Fight Night 225.

Гига Чикадзе: «Со мной у Волкановски не будет никаких шансов»

Боец UFC Гига Чикадзе обратился к казахстанцу Веретенникову: «Поздравляю, брат»