Гига Чикадзе: «Я вернулся, ублюдки! Дайте мне бой с ссыклом Яиром Родригесом в декабре»

Теги UFC MMA Яир Родригес UFC Fight Night контент Гига Чикадзе Бокс/MMA/UFC

Гига Чикадзе обратился к болельщикам и руководству UFC после поединка с Алексом Касересом.

«Тяжело обходиться без работы полтора года, когда есть жена и двое детей.

Вы видели, что я поработал над своим стилем. Теперь я смогу выигрывать все бои.

И у меня сегодня большое объявление, друзья... Гига вернулся, ублюдки! Я иду против всех! Дайте мне бой с этим ссыклом Яиром Родригесом на 16 декабря!» – заявил грузинский боец Гига Чикадзе.

Гига Чикадзе единогласным решением судей победил Алекса Касереса на турнире UFC Fight Night 225.

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1 комментарий

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leppyanen
Ссылко это такое новое обзывательство?!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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