Боец UFC Гига Чикадзе обратился к казахстанцу Веретенникову: «Поздравляю, брат»
Боец UFC Гига Чикадзе обратился к казахстанцу Николаю Веретенникову после его досрочной победы во втором раунде в рамках полуфинала гран-при UFL:
«Поздравляю, брат» – написал в социальных сетях грузинский боец.
Веретенников вышел в финал гран-при.
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