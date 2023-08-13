Боец UFC Гига Чикадзе обратился к казахстанцу Веретенникову: «Поздравляю, брат»

Боец UFC Гига Чикадзе обратился к казахстанцу Николаю Веретенникову после его досрочной победы во втором раунде в рамках полуфинала гран-при UFL:

«Поздравляю, брат» – написал в социальных сетях грузинский боец.

Веретенников вышел в финал гран-при.

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